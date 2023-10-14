Бобрецов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобрецов Фёдор (Феодор) Петрович
Мать ребёнка: не указана
Кысса, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Архангельская губ., Мезенский уезд, Койнасская вол., д. Кысса.
Смерть
Неизвестно