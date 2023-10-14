Бобрецов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрецов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобрецов Фёдор (Феодор) Петрович

Мать ребёнка: не указана

Кысса, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Архангельская губ., Мезенский уезд, Койнасская вол., д. Кысса.
Смерть
Неизвестно

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