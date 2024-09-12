Жулькова (Федонина) Полина (Пелагея) Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1903 ст.
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.
Отец: Федонин Сергей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патрина (Жулькова) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Жульков Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жулькова) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Жульков Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жульков Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жульков Яков Александрович
Рождение ребёнка
18.10.1929
Сын: Жульков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Жульков Яков Александрович
Дубровка, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1991