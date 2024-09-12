Жулькова (Федонина) Полина (Пелагея) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулькова (Федонина) Полина (Пелагея) Сергеевна

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Место рождения

Хотьково, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1903 ст.

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.

Отец: Федонин Сергей Васильевич

Мать: не указана

Хотьково, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жульков Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патрина (Жулькова) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Жульков Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жулькова) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Жульков Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жульков Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Жульков Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жульков Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Жульков Яков Александрович

Рождение ребёнка
18.10.1929

Сын: Жульков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Жульков Яков Александрович

Дубровка, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1991

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