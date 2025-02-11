Агафья Данилова 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Данилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1790

умерла Неизвестно

Супруги
Фаддей Леонтьев1786 г.р.
Дети
Натурин Иван Фаддеев1820 г.р.
Иван Фаддеев1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддей Леонтьев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Натурин Иван Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Леонтьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Леонтьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Аксинья Фаддеева

Отец ребёнка: Фаддей Леонтьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

96

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

75

Смерть
Неизвестно

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