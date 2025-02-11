Агафья Данилова
женский, родилась 1790
умерла Неизвестно
Супруги
Фаддей Леонтьев1786 г.р.
Дети
Натурин Иван Фаддеев1820 г.р.
Иван Фаддеев1829 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддей Леонтьев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Натурин Иван Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Леонтьев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Леонтьев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Аксинья Фаддеева
Отец ребёнка: Фаддей Леонтьев
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно