Фитингоф (Папкова) София Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фитингоф (Папкова) София Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
26.05.1824 ст.

Муж: Фитингоф Александр Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
26 мая 1824 г. браком сочетались по приказанию Московской духовной консистории 4-го егерского полка майор барон лютеранского исповедания Александр Фёдорович Фитенгоф с дочерью покойного действительног... Показать все
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фитингоф-Шель Николай Александрович

Отец ребёнка: Фитингоф Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
14.08.1829 ст.

Сын: Фитингоф-Шель Борис Александрович

Отец ребёнка: Фитингоф Александр Фёдорович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Фитингоф-Шель Модест Александрович

Отец ребёнка: Фитингоф Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
17.03.1836 ст.

Сын: Фитингоф-Шель Алексей Александрович

Отец ребёнка: Фитингоф Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фитингоф-Шель Аделаида Александровна

Отец ребёнка: Фитингоф Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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