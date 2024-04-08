Фитингоф (Папкова) София Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.05.1824 ст.
Москва, город федерального значения Москва
26 мая 1824 г. браком сочетались по приказанию Московской духовной консистории 4-го егерского полка майор барон лютеранского исповедания Александр Фёдорович Фитенгоф с дочерью покойного действительног... Показать все
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фитингоф-Шель Николай Александрович
Отец ребёнка: Фитингоф Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
14.08.1829 ст.
Сын: Фитингоф-Шель Борис Александрович
Отец ребёнка: Фитингоф Александр Фёдорович
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фитингоф-Шель Модест Александрович
Отец ребёнка: Фитингоф Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
17.03.1836 ст.
Сын: Фитингоф-Шель Алексей Александрович
Отец ребёнка: Фитингоф Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фитингоф-Шель Аделаида Александровна
Отец ребёнка: Фитингоф Александр Фёдорович
Смерть
Неизвестно