Евфросинья Филиппова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1907
Муж: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
22.03.1911
Сын: Яков Василий
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
25.02.1913
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно