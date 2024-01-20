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Евфросинья Филиппова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.01.1907

Муж: Василий Алексеев

Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Рождение ребёнка
22.03.1911

Сын: Яков Василий

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Рождение ребёнка
25.02.1913

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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