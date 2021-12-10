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Царев Федор Данилович

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Место рождения

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.02.1905

Дата смерти

05.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.03.1954

Сын: Ковальчук Сергей Федорович

Мать ребёнка: Ковальчук Мария Федоровна

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
05.05.1983
Коммунары, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область

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