Царев Федор Данилович
Место рождения
Дата рождения20.02.1905
Дата смерти05.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1954
Сын: Ковальчук Сергей Федорович
Мать ребёнка: Ковальчук Мария Федоровна
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
05.05.1983
Коммунары, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область