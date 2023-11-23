Красносельский Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красносельский Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Красносельский Иван Григорьев

Мать: Красносельская (...) Анастасия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Красносельская) Пелагея Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок, псаломщик села Никольского на Топоре Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1875

Сын: Красносельский Константин Павлов

Мать ребёнка: (Красносельская) Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Шумилина (Красносельская) Мария Павлова

Мать ребёнка: (Красносельская) Пелагея Иванова

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