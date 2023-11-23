Красносельский Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок, псаломщик села Никольского на Топоре Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1875
Сын: Красносельский Константин Павлов
Мать ребёнка: (Красносельская) Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Шумилина (Красносельская) Мария Павлова
Мать ребёнка: (Красносельская) Пелагея Иванова