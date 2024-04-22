Арсений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсений Михайлович

Место рождения

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1706 г.р.

Мать

Около 1726 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.
Около 1775 г.р.

Дети

1793 г.р.
Около 1798 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Михайло Дементьевич

Мать: Матрёна Афанасьевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена Арсеньевна

Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Капитон Арсеньевич

Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никитична

Смерть
После 1825
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