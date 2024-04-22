Арсений Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Михайло Дементьевич
Мать: Матрёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрена Арсеньевна
Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Капитон Арсеньевич
Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1802
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никитична
Смерть
После 1825