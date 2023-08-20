Спиридонова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Иванов Андрей
Отец ребёнка: Яковлев Иван меншой
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Яковлев Иван меншой
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Яковлев Иван меншой
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Яковлев Иван меншой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Иван меншой
Смерть
1793