Спиридонова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Иванов Андрей

Отец ребёнка: Яковлев Иван меншой

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Яковлев Иван меншой

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Яковлев Иван меншой

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Яковлев Иван меншой

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Иван меншой

Смерть
1793
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