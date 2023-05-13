Шамсиян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсиян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гатауллин Мунир Гатауллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гатауллина Фания Мунировна

Отец ребёнка: Гатауллин Мунир Гатауллович

Большая Ока, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гатауллин Ракип Мунирович

Отец ребёнка: Гатауллин Мунир Гатауллович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гатауллина Нажия Мунировна

Отец ребёнка: Гатауллин Мунир Гатауллович

Большая Ока, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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