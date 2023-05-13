Шамсиян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гатауллина Фания Мунировна
Отец ребёнка: Гатауллин Мунир Гатауллович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гатауллин Ракип Мунирович
Отец ребёнка: Гатауллин Мунир Гатауллович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гатауллина Нажия Мунировна
Отец ребёнка: Гатауллин Мунир Гатауллович
Смерть
Неизвестно