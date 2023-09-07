Аханов Константин Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аханов Константин Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1984

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

УА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1984

Отец: Аханов Юрий Иванович

Мать: не указана

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