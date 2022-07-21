Цуканова (Ефремова) Валентина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуканова (Ефремова) Валентина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1938

Дата смерти

21.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1938

Отец: Ефремов Кирилл Осипович

Мать: Ефремова (Малых) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.?

Дочь: Обатурова (Цуканова) Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Цуканов Виктор Никитьевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.08.1962

Дочь: Михайлова (Цуканова) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Цуканов Виктор Никитьевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
21.07.2022

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