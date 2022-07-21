Цуканова (Ефремова) Валентина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1938
Дата смерти21.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1938
Рождение ребёнка
15.09.?
Дочь: Обатурова (Цуканова) Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Цуканов Виктор Никитьевич
Рождение ребёнка
06.08.1962
Дочь: Михайлова (Цуканова) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Цуканов Виктор Никитьевич
Смерть
21.07.2022