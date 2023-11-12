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Сысоев Семен Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

14.05.1852

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
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Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Сысоев Антон Семенович

Мать: не указана

Смерть
14.05.1852
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