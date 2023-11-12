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Сысоев Семен Антонович
Сысоев Семен Антонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
14.05.1852
Пол
Мужской
Отец
Сысоев Антон Семенович
1806 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Сысоев Антон Семенович
Мать: не указана
Смерть
14.05.1852
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