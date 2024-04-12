Соколовъ Александръ Михайловъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколовъ Александръ Михайловъ

Соколовъ Александръ Михайловъ

Место рождения

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
31.01.1905 ст.

Жена: Соколова Анна Афонасiева

Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Свадьба 31 января 1905 (д.Зельева) Чухломскiй мещанскiй сынъ, проживающий в деревне Зельева, Александръ Михайловъ Соколовъ вероправославного исповедания, первымъ бракомъ. 20 лет Чухломскаго уезда Суда... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close