Соколовъ Александръ Михайловъ
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Бракосочетание
31.01.1905 ст.
Жена: Соколова Анна Афонасiева
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Свадьба 31 января 1905 (д.Зельева) Чухломскiй мещанскiй сынъ, проживающий в деревне Зельева, Александръ Михайловъ Соколовъ вероправославного исповедания, первымъ бракомъ. 20 лет Чухломскаго уезда Суда... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область