Мишнев Роман Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1976
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1976
Отец: Мишнев Анатолий Петрович
Мать: Мишнева Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
03.11.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишнева Марина Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.2004
Дочь: Мишнева Наталья Романовна
Мать ребёнка: Мишнева Марина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно