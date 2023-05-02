Мишнев Роман Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишнев Роман Анатольевич

Мишнев Роман Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1976

Отец: Мишнев Анатолий Петрович

Мать: Мишнева Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
03.11.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишнева Марина Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.2004

Дочь: Мишнева Наталья Романовна

Мать ребёнка: Мишнева Марина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишнева Марина Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close