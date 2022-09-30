Бауэр Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.19
Дочь: Зубенко Диана Владимировна
Отец ребёнка: Зубенко Николай Владимирович
Рождение
03.05.1971
Отец: Бауэр Евгений
Мать: Бауэр Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубенко Максим Владимирович
Отец ребёнка: Зубенко Николай Владимирович
Рождение ребёнка
08.10.2001
Дочь: Зубенко Валерия Владимировна
Отец ребёнка: Зубенко Николай Владимирович