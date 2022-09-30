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Бауэр Ирина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.19

Дочь: Зубенко Диана Владимировна

Отец ребёнка: Зубенко Николай Владимирович

Рождение
03.05.1971

Отец: Бауэр Евгений

Мать: Бауэр Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубенко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубенко Максим Владимирович

Отец ребёнка: Зубенко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
08.10.2001

Дочь: Зубенко Валерия Владимировна

Отец ребёнка: Зубенко Николай Владимирович

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