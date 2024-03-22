Аграфена Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Иван Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Васильев
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Пётр Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Васильев
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Пелагея Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Васильев
Смерть
Неизвестно