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Аграфена Максимова

Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Иван Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Васильев

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Пётр Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Васильев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Пелагея Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Васильев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Васильев

Смерть
Неизвестно
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