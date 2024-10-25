Дижевский Иван Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Дижевский Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Ранение
22.09.1915
Даугавпилс, Daugavpils
Лечение в госпитале
25.09.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.06.1917
Сын: Дижевский Григорий Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно