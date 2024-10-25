Дижевский Иван Терентьевич 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дижевский Иван Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Дижевский Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ольховатка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ранение
22.09.1915
Лечение в госпитале
25.09.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.06.1917

Сын: Дижевский Григорий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ольховатка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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