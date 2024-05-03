Калинина Ксения Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1895 ст.
Родники, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемник
19.10.1895 ст.
Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Крещение Евпраксии Никитовны Тараховой Деревни Пичуговой крестьянин Тарахов Никита Емельянов и законная жена его Евфимия Иванова, оба православные Восприемники: Казанской губернии Спасского уезда По... Показать все
Смерть
Неизвестно