Калинина Ксения Емельяновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина Ксения Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1895 ст.
Родники, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемник
19.10.1895 ст.
Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Крещение Евпраксии Никитовны Тараховой Деревни Пичуговой крестьянин Тарахов Никита Емельянов и законная жена его Евфимия Иванова, оба православные Восприемники: Казанской губернии Спасского уезда По... Показать все
Смерть
Неизвестно

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