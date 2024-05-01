Шехирева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шехирев Феодор Андрианович
Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мариловцева (Шехирева) Анна Андриановна
Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пельменева (Шехирева) Евдокия Андриановна
Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Устинова (Шехирева) Дарья Андриановна
Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шехирев Николай Андрианович
Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Киргизова (Шохирева) Матрена Андриановна
Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович
Смерть
После 1897