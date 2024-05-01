Шехирева ? 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Андриан Феодорович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шехирев Феодор Андрианович

Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мариловцева (Шехирева) Анна Андриановна

Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пельменева (Шехирева) Евдокия Андриановна

Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Устинова (Шехирева) Дарья Андриановна

Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шехирев Николай Андрианович

Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Киргизова (Шохирева) Матрена Андриановна

Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шехирев Иван Андрианович

Отец ребёнка: Шехирев Андриан Феодорович

Смерть
После 1897

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