Астраханцева (Ерискина) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1962
Отец: Ерискин Николай Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1982
Дочь: Кулаковская Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Астраханцев Геннадий Робертович
Рождение ребёнка
21.07.1987
Дочь: Ашихина Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Астраханцев Геннадий Робертович
Дубинино, город Шарыпово, Красноярский край