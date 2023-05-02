Астраханцева (Ерискина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева (Ерискина) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1962

Отец: Ерискин Николай Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1982

Дочь: Кулаковская Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Астраханцев Геннадий Робертович

Рождение ребёнка
21.07.1987

Дочь: Ашихина Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Астраханцев Геннадий Робертович

Дубинино, город Шарыпово, Красноярский край

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