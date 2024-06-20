Маленьких Ефросинья Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1939
Дочь: Кузнецова (Маленьких) Софья Ильинична
Отец ребёнка: Маленьких Илья Иннокентьевич
Бохто, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно