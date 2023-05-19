Малушко (Попова) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малушко (Попова) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1960

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

1990 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1960

Отец: Попов Петр Филиппович

Мать: Попов Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майер Александр Степанович

Рождение ребёнка
15.06.1990

Сын: Майер Никита Александрович

Отец ребёнка: Майер Александр Степанович

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