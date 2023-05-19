Малушко (Попова) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1960
Отец: Попов Петр Филиппович
Мать: Попов Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майер Александр Степанович
Рождение ребёнка
15.06.1990
Сын: Майер Никита Александрович
Отец ребёнка: Майер Александр Степанович