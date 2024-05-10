Ковалик Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалик Ольга

Ковалик Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалик Злата Александровна

Отец ребёнка: Ковалик Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалик Ярослав Александрович

Отец ребёнка: Ковалик Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалик Александр Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.