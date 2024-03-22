Захарова Иустиния Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Алексей Данилович
Бракосочетание
23.01.1819
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Фекла Кузьминишна
Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Кузьминишна
Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Васса Кузьминишна
Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Кузьминишна
Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Кузьминишна
Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гликерия Кузьминишна
Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович
Смерть
Неизвестно