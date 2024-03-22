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Захарова Иустиния Алексеевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Алексей Данилович

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1819

Муж: Захаров Козьма Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Фекла Кузьминишна

Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Кузьминишна

Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Васса Кузьминишна

Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Захаров Григорий Космич

Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Кузьминишна

Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Кузьминишна

Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Гликерия Кузьминишна

Отец ребёнка: Захаров Козьма Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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