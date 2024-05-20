Шевораков Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШевораков Николай

Шевораков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шеворакова (Вдовина) Валентина Терентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шеворакова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Шеворакова (Вдовина) Валентина Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеворакова (Вдовина) Валентина Терентьева

Место жительства
Неизвестно
г.Горно-Алтайск
Смерть
Неизвестно

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