Пузыня (Гультяева) Анастасия Семёновна
Место рождения
Дата рождения14.12.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1890 ст.
Бракосочетание
07.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1910 ст.
Дочь: Пузыня Степанида Никаноровна
Отец ребёнка: Пузыня Никанор Михайлович
Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно