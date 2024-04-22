Пузыня (Гультяева) Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузыня (Гультяева) Анастасия Семёновна

Место рождения

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

14.12.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1890 ст.

Отец: Гультяев Семён Архипович

Мать: Гультяева Александра Ивановна

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.02.1910 ст.

Муж: Пузыня Никанор Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1910 ст.

Дочь: Пузыня Степанида Никаноровна

Отец ребёнка: Пузыня Никанор Михайлович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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