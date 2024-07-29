Дурнова (Петракова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнова (Петракова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Капиталина Ивановна

Отец ребёнка: Зеленов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зеленов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова (Зеленова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Зеленов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленов Иван

Смерть
Неизвестно

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