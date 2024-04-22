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Бровко Терентий Матвеевич

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Место рождения

Кузьмино, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьмино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1921

Сын: Бровко Самуил Терентьевич

Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Бровко Антонина Терентьевна

Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1926

Сын: Бровко Семён Терентьевич

Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бровко Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бровко Татьяна Терентьевна

Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.09.1931

Дочь: Бровко Евгения Терентьевна

Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1940

Дочь: Бровко Валентина Терентьевна

Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровко Агафья Николаевна

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