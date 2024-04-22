Бровко Терентий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1893
Рождение ребёнка
26.08.1921
Сын: Бровко Самуил Терентьевич
Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Бровко Антонина Терентьевна
Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.1926
Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бровко Татьяна Терентьевна
Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
?.09.1931
Дочь: Бровко Евгения Терентьевна
Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
22.10.1940
Дочь: Бровко Валентина Терентьевна
Мать ребёнка: Бровко Агафья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бровко Агафья Николаевна