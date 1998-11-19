Шарафутдинов Рашит
Место рожденияд.Верхние Лащи
Дата рождения06.01.1944
Дата смерти19.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1944
Рождение ребёнка
04.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.11.1998