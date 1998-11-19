Шарафутдинов Рашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Рашит

Место рождения

д.Верхние Лащи

Дата рождения

06.01.1944

Дата смерти

19.11.1998

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1944

Отец: Шарафутдинов Фатклиислам

Мать: Шарафутдинова (Сабирова) Махруся

Рождение ребёнка
04.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.11.1998

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