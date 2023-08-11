Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Артемьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1873 ст.
Сын: Степан Егорович
Отец ребёнка: Егор Артемьевич
Афанасьевская церковь 12.07.1873 Калихновщины Степан Егорович Калихновщины отец крестьянин Егор Артемьевич Калихновщины мать жена Екатерина Филипповна Чермы крестьянин Антон Иванович Калихновщины к... Показать все
Смерть
Неизвестно