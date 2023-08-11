Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Филипповна

Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1857 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1873 ст.

Сын: Степан Егорович

Отец ребёнка: Егор Артемьевич

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 12.07.1873 Калихновщины Степан Егорович Калихновщины отец крестьянин Егор Артемьевич Калихновщины мать жена Екатерина Филипповна Чермы крестьянин Антон Иванович Калихновщины к... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.