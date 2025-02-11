Яков Петров
мужской, родился 1810, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПётрДо 1791 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Андреян Яковлев1835 г.р.
Кирев Павел Яковлев1837 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Андреян Яковлев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кирев Павел Яковлев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тихон Яковлев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно