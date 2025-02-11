Яков Петров 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1810, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
ПётрДо 1791 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Андреян Яковлев1835 г.р.
Кирев Павел Яковлев1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Пётр

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1835

Сын: Андреян Яковлев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кирев Павел Яковлев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Тихон Яковлев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
Неизвестно

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