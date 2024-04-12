Губина Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Анастасия Григорьевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Губин Елисей Ивлиевич

Отец ребёнка: Губин Ивлий Игнатьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Блинкова Татьяна Ивлиевна

Отец ребёнка: Губин Ивлий Игнатьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Губин Трофим Ивлиевич

Отец ребёнка: Губин Ивлий Игнатьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Оглоблина Домна Губина

Отец ребёнка: Губин Ивлий Игнатьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Ивлий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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