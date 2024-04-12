Губина Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Губин Ивлий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Блинкова Татьяна Ивлиевна
Отец ребёнка: Губин Ивлий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Губин Ивлий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Оглоблина Домна Губина
Отец ребёнка: Губин Ивлий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно