Востриков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВостриков Анатолий

Востриков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

1961 г.р.
1970 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деева Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Деева Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Деева Анна Никаноровна

Смерть
Неизвестно

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