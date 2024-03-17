Востриков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деева Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Деева Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Деева Анна Никаноровна
Смерть
Неизвестно