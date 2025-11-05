Епинин Дмитрий
мужской, родился 13.03.1985
ОтецЕпинин Юрий13.08.1947 г.р.
МатьЕпинина СветланаНеизвестно г.р.
Супруги
Епинина (Бунтина) Марина16.08.1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1985
Отец: Епинин Юрий
Мать: Епинина Светлана
Бракосочетание
24.07.2010
Жена: Епинина (Бунтина) Марина
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Епинина (Бунтина) Марина
Пенза, город Пенза, Пензенская область