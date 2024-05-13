Азатян Агабек
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азатян Анатолий Агабекович
Мать ребёнка: Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Азатян) Парзик Агабековна
Мать ребёнка: Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Азатян) Амалия Агабековна
Мать ребёнка: Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виктория
married
Упоминание
Неизвестно
из дневников Тарона Гарибяна | https://taron.ru/life.shtml | Гарибян Тарон Аликович
Смерть
Неизвестно