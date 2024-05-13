Азатян Агабек Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Азатян Агабек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азатян Анатолий Агабекович

Мать ребёнка: Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Азатян) Парзик Агабековна

Мать ребёнка: Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Азатян) Амалия Агабековна

Мать ребёнка: Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виктория

married
Упоминание
Неизвестно
из дневников Тарона Гарибяна | https://taron.ru/life.shtml | Гарибян Тарон Аликович
Смерть
Неизвестно

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