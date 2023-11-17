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Зуев Степан Никандров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Зуев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зуева Анна Степановна

Мать ребёнка: Зуева Ирина Ал

Рождение ребёнка
1926

Сын: Зуев Петр Степанович

Мать ребёнка: Зуева Ирина Ал

Рождение ребёнка
1928

Сын: Зуев Александр Степанович

Мать ребёнка: Зуева Ирина Ал

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зуева Ангелина Степановна

Мать ребёнка: Зуева Ирина Ал

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Зуева Марина Степановна

Мать ребёнка: Зуева Ирина Ал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Ирина Ал

Смерть
Неизвестно
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