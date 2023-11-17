Зуев Степан Никандров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Зуев Алексей
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зуева Анна Степановна
Мать ребёнка: Зуева Ирина Ал
Рождение ребёнка
1926
Сын: Зуев Петр Степанович
Мать ребёнка: Зуева Ирина Ал
Рождение ребёнка
1928
Сын: Зуев Александр Степанович
Мать ребёнка: Зуева Ирина Ал
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зуева Ангелина Степановна
Мать ребёнка: Зуева Ирина Ал
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Зуева Марина Степановна
Мать ребёнка: Зуева Ирина Ал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Ирина Ал
Смерть
Неизвестно