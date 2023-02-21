Новикова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1929
Сын: Новиков Иван
Отец ребёнка: Новиков Петр
с.Харабрович Жирятинский район Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Петр
Смерть
Неизвестно
Бежицы, Брянский уезд, Орловская губерния
Причина смерти: около 80 лет
Похороны
Неизвестно
г. Бержец Брянская область (сейчас часть Брянска)