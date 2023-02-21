Новикова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Прасковья

Новикова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Новиков Иван

Отец ребёнка: Новиков Петр

с.Харабрович Жирятинский район Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Петр

Смерть
Неизвестно
Бежицы, Брянский уезд, Орловская губерния
Причина смерти: около 80 лет
Похороны
Неизвестно
г. Бержец Брянская область (сейчас часть Брянска)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close