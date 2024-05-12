Федоткин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1950
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1950
Бракосочетание
19.12.1975
Рождение ребёнка
10.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федоткина (Лесина) Валентина Григорьевна
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1979
Сын: Федоткин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Федоткина (Лесина) Валентина Григорьевна