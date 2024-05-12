Федоткин Алексей Васильевич 27.09.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоткин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1950

Отец: Федоткин Василий Антонович

Мать: Федоткина (Выгловская) Зинаида Макеевна

Бракосочетание
19.12.1975

Жена: Федоткина (Лесина) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
10.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоткина (Лесина) Валентина Григорьевна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1979

Сын: Федоткин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Федоткина (Лесина) Валентина Григорьевна

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