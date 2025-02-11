Пётр Степанов
мужской, родился 1819, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕкатерина Петрова1795 г.р.
ОтецСтепан Никифоров1798 г.р.
Супруги
Дети
Анна Петрова1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Степан Никифоров
Мать: Екатерина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: (Марфа Ефимова) Марфа Максимова / Марфа Ефимова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно