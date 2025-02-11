Пётр Степанов 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1819, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Екатерина Петрова1795 г.р.
Отец
Степан Никифоров1798 г.р.
Супруги
(Марфа Ефимова) Марфа Максимова / Марфа Ефимова1821 г.р.
Дети
Анна Петрова1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Степан Никифоров

Мать: Екатерина Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Марфа Ефимова) Марфа Максимова / Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: (Марфа Ефимова) Марфа Максимова / Марфа Ефимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

68

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Смерть
Неизвестно

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