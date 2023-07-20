Пестерева (Давыдова) Тамара Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестерева (Давыдова) Тамара Антоновна

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

20.11.1945

Дата смерти

20.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1945

Отец: Давыдов Антон Фролович

Мать: Давыдова Анна Яковлевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.04.1966

Сын: Пестерев Олег Николаевич

Отец ребёнка: Пестерев Николай Николаевич

Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.03.1972

Сын: Пестерев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Пестерев Николай Николаевич

г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестерев Николай Николаевич

Смерть
20.07.2023
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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