Пестерева (Давыдова) Тамара Антоновна
Место рождения
Дата рождения20.11.1945
Дата смерти20.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1945
Отец: Давыдов Антон Фролович
Мать: Давыдова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
19.04.1966
Отец ребёнка: Пестерев Николай Николаевич
Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.03.1972
Сын: Пестерев Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Пестерев Николай Николаевич
г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.2023
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область