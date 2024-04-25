Мурзин Дмитрий Матвеев 1706 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Дмитрий Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Мурзин Матвей Елфимов

Мать: Мурзина Мария

Рождение ребёнка
1739

Дочь: (Мурзина) Харитонья Дмитриева

Мать ребёнка: Мурзина (Калмакова) Афимья Ефтифеева

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Мурзина) Агафья Дмитриева

Мать ребёнка: Мурзина (Калмакова) Афимья Ефтифеева

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мурзин Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Мурзина (Калмакова) Афимья Ефтифеева

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Мурзин) Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: Мурзина (Калмакова) Афимья Ефтифеева

Смерть
Неизвестно

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