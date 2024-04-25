Мурзин Дмитрий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Мурзин Матвей Елфимов
Мать: Мурзина Мария
Рождение ребёнка
1739
Дочь: (Мурзина) Харитонья Дмитриева
Мать ребёнка: Мурзина (Калмакова) Афимья Ефтифеева
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Мурзина) Агафья Дмитриева
Мать ребёнка: Мурзина (Калмакова) Афимья Ефтифеева
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Мурзина (Калмакова) Афимья Ефтифеева
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Мурзин) Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: Мурзина (Калмакова) Афимья Ефтифеева
Смерть
Неизвестно