Бобунова (Введенская) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобунова (Введенская) Анна Васильевна

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Место рождения

Завьялово, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1938

Отец: Введенский Василий Андреевич

Мать: Латухина-Чиркина Галина Александровна

Завьялово, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобунов Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
03.08.1961

Сын: Бобунов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Бобунов Пётр Сергеевич

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.02.1963

Сын: Бобунов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Бобунов Пётр Сергеевич

Иванов Мыс, Тевризский муниципальный район, Омская область

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