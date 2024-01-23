Бобунова (Введенская) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1961
Отец ребёнка: Бобунов Пётр Сергеевич
Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.02.1963
Отец ребёнка: Бобунов Пётр Сергеевич
Иванов Мыс, Тевризский муниципальный район, Омская область