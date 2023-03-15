Мисюк Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мисюк Иван
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Мисюк Мария
Рождение ребёнка
17.09.1916
Дочь: Вавринюк Зося
Мать ребёнка: Мисюк Мария
с. Кмичин, Польша
Рождение ребёнка
26.12.1924 ст.
Сын: Мисюк Петр
Мать ребёнка: Мисюк Мария
Кмичин, Томашовского района, Любленской области (Kmiczyn – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Мисюк Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мисюк Мария
Смерть
Неизвестно