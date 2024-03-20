Kuldkepp Mari
Место рожденияSuure-Jaani pastoraat
Дата рождения1802
Дата смерти1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1820
Муж: Kuldkepp Peet
Suure-Jaani
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Kuldkepp Leno
Отец ребёнка: Kuldkepp Peet
Рождение ребёнка
05.04.1826
Дочь: Kivikas Ann
Отец ребёнка: Kuldkepp Peet
Suure-Jaani khk, Pärassaare k, Nässu
http://www.eha.ee/saaga/fondid.php?path=/eelk/eaa1287/001/000282&curr=237
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Saar Mari
Отец ребёнка: Kuldkepp Peet
Рождение ребёнка
1834
Сын: Kuldkepp Peet
Отец ребёнка: Kuldkepp Peet
Рождение ребёнка
1843
Сын: Kuldkepp Mart
Отец ребёнка: Kuldkepp Peet
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Madli
Отец ребёнка: Kuldkepp Peet
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Leena
Отец ребёнка: Kuldkepp Peet
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kuldkepp Mangul
Отец ребёнка: Kuldkepp Peet
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kuldkepp Rein
Отец ребёнка: Kuldkepp Peet
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tio
Отец ребёнка: Kuldkepp Peet
Смерть
1883