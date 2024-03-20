Kuldkepp Mari — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kuldkepp Mari

Место рождения

Suure-Jaani pastoraat

Дата рождения

1802

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

1821 г.р.
1826 г.р.
1829 г.р.
1834 г.р.
1843 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Suure-Jaani pastoraat
Бракосочетание
27.10.1820

Муж: Kuldkepp Peet

Suure-Jaani
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Kuldkepp Leno

Отец ребёнка: Kuldkepp Peet

Рождение ребёнка
05.04.1826

Дочь: Kivikas Ann

Отец ребёнка: Kuldkepp Peet

Suure-Jaani khk, Pärassaare k, Nässu
http://www.eha.ee/saaga/fondid.php?path=/eelk/eaa1287/001/000282&curr=237
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Saar Mari

Отец ребёнка: Kuldkepp Peet

Рождение ребёнка
1834

Сын: Kuldkepp Peet

Отец ребёнка: Kuldkepp Peet

Рождение ребёнка
1843

Сын: Kuldkepp Mart

Отец ребёнка: Kuldkepp Peet

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Madli

Отец ребёнка: Kuldkepp Peet

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Leena

Отец ребёнка: Kuldkepp Peet

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kuldkepp Mangul

Отец ребёнка: Kuldkepp Peet

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kuldkepp Rein

Отец ребёнка: Kuldkepp Peet

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tio

Отец ребёнка: Kuldkepp Peet

Смерть
1883
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