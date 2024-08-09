Андреева Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения28.12.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1932
Отец: Андреев Егор Максимович
Мать: Арзикеева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольцов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Кольцов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1955
Сын: Кольцов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Кольцов Алексей Николаевич
Сергушкино, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.01.1960
Дочь: Кольцова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Кольцов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1963
Сын: Кольцов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кольцов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1966
Дочь: Кольцова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Кольцов Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно