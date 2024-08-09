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Андреева Анастасия Егоровна

Место рождения

Арнамбал, Помьяльская волость, Чебоксарский уезд

Дата рождения

28.12.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1932

Отец: Андреев Егор Максимович

Мать: Арзикеева Елена Ивановна

Арнамбал, Помьяльская волость, Чебоксарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольцов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Кольцов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кольцов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
11.08.1955

Сын: Кольцов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кольцов Алексей Николаевич

Сергушкино, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.01.1960

Дочь: Кольцова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Кольцов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1963

Сын: Кольцов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кольцов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
30.08.1966

Дочь: Кольцова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Кольцов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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