Рахимов Ришат Гибадрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Ришат Гибадрахманович

Место рождения

г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахимов Гибадрахман Габитович

Мать: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна

г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
19.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Рафик Ришатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Ринат Ришатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Оренбург, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г.Оренбург, РСФСР
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, РСФСР
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