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Шведовский Фёдор Васильевич

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1855

Дата смерти

28.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
10.07.1888 ст.

Жена: Шведовская (Позинькевич) Акулина Гавриловна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.09.1891 ст.

Дочь: Каплинская (Шведовская) Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Шведовская (Позинькевич) Акулина Гавриловна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.12.1893 ст.

Дочь: (Шведовская) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Шведовская (Позинькевич) Акулина Гавриловна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
28.06.1933
Волковинцы, Хмельницька область
"от старости"

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