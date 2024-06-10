Шведовский Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти28.06.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1888 ст.
Рождение ребёнка
03.09.1891 ст.
Дочь: Каплинская (Шведовская) Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Шведовская (Позинькевич) Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
23.12.1893 ст.
Дочь: (Шведовская) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Шведовская (Позинькевич) Акулина Гавриловна
Смерть
28.06.1933
"от старости"