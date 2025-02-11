Buhler (Wiebe) Maria J F
женский, родилась 18.01.1783, Prussia
умерла 06.04.1852, Широкое
МатьWiebe Born (Fast) Anna N T18.06.1756 г.р.
ОтецWiebe Jacob?.04.1760 г.р.
Супруги
Buhler Jakob09.10.1774 г.р.
Дети
(Buhler) Anna07.12.1804 г.р.
(Buhler) Maria19.10.1806 г.р.Показать еще 11
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Рождение
18.01.1783
Отец: Wiebe Jacob
Prussia
Бракосочетание
Около 1803
Муж: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
07.12.1804
Дочь: (Buhler) Anna
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
19.10.1806
Дочь: (Buhler) Maria
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
14.09.1807
Сын: Buhler Jacob
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
1809
Сын: Buhler Abraham
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
26.04.1812
Сын: Buhler Abram
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
09.03.1814
Сын: Buhler Wilhelm
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
07.03.1816
Дочь: (Buller) Maria
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
25.03.1818
Сын: Buhler Bernhard
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
24.10.1819
Сын: Buhler Peter
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
10.08.1821
Дочь: (Buhler) Susanna
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
30.05.1823
Дочь: (Buhler) Sarah
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
19.05.1826
Сын: Buhler Johann
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Рождение ребёнка
12.06.1829
Сын: Buhler Isaac Jacob
Отец ребёнка: Buhler Jakob
Смерть
06.04.1852