Buhler (Wiebe) Maria J F 18.01.1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Buhler (Wiebe) Maria J F

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 18.01.1783, Prussia

умерла 06.04.1852, Широкое

Мать
Wiebe Born (Fast) Anna N T18.06.1756 г.р.
Отец
Wiebe Jacob?.04.1760 г.р.
Супруги
Buhler Jakob09.10.1774 г.р.
Дети
(Buhler) Anna07.12.1804 г.р.
(Buhler) Maria19.10.1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1783

Отец: Wiebe Jacob

Мать: Wiebe Born (Fast) Anna N T

Prussia

Бракосочетание
Около 1803

Муж: Buhler Jakob

Бракосочетание с: Jakob BUHLER

Рождение ребёнка
07.12.1804

Дочь: (Buhler) Anna

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
19.10.1806

Дочь: (Buhler) Maria

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
14.09.1807

Сын: Buhler Jacob

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
1809

Сын: Buhler Abraham

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
26.04.1812

Сын: Buhler Abram

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
09.03.1814

Сын: Buhler Wilhelm

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
07.03.1816

Дочь: (Buller) Maria

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
25.03.1818

Сын: Buhler Bernhard

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
24.10.1819

Сын: Buhler Peter

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
10.08.1821

Дочь: (Buhler) Susanna

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
30.05.1823

Дочь: (Buhler) Sarah

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
19.05.1826

Сын: Buhler Johann

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Рождение ребёнка
12.06.1829

Сын: Buhler Isaac Jacob

Отец ребёнка: Buhler Jakob

Смерть
06.04.1852

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