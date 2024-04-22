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Новиков Леонид Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.02.1929

Дата смерти

18.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1929

Отец: Новиков Иван

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1948

Сын: Новиков Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Новикова Тамара Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Николай Леонидович

Мать ребёнка: Новикова Тамара Васильевна

Смерть
18.06.1984
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