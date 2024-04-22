Новиков Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения23.02.1929
Дата смерти18.06.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1929
Отец: Новиков Иван
Рождение ребёнка
01.08.1948
Сын: Новиков Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Новикова Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Николай Леонидович
Мать ребёнка: Новикова Тамара Васильевна
Смерть
18.06.1984